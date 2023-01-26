Başkan Turan Avcı: “Her zaman halkımızın hizmetindeyiz”

Van'ın önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, ocak ayında 2 bin 700 üründe sabit fiyat uygulaması yaptıklarını ifade ederek, “Her zaman halkımızın hizmetinde olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıllardır gıda sektöründe önemli bir yer edinen Roka AVM, 10 şubesi ve yaklaşık 300'e varan personeliyle Van ve ilçelerine hizmet veriyor. Gerek kalitesi gerekse hizmeti ile vatandaşların takdirini kazandıklarını belirten Roka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, halkın teveccühü ile gerek şube anlamında gerekse istihdam alanında sayılarının arttığını belirterek, “Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yola çıkarak, 10 olan şube sayımızı 11'e, yaklaşık 300 olan istihdamımızı da 450'ye çıkaracağız” dedi.

"Müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz"

Roka AVM olarak Van merkezine de tüm ilçelere de hizmet sunduklarını vurgulayan Avcı, “Teknolojinin öne çıktığı böyle bir süreçte bizler de ‘Roka Sanal Market'i kurarak hizmeti müşterilerimizin ayağına götürdük. Müşterilerimizden gelen bir telefonla, siparişlerini en sağlıklı ve en hızlı şekilde kendilerine ulaştırarak daha iyi ve daha kaliteli bir hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında müşterilerimizin sanalda verdikleri siparişleri de, maksimum bir saat içerisinde kendilerine ulaştırarak, hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında 2 bin 700 kalemde sabit fiyatla Van halkına hizmet verdiklerini ifade eden Avcı, "İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar nedeniyle bizler Roka AVM olarak, müşterilerimize hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Halkımızın daha uygun ve kaliteli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla 2 bin 700 kalemde sabit fiyat uyguladık. Bu hizmetimiz, halkımız tarafından çok büyük rağbet gördü. Ocak ayında olduğu gibi inşallah şubat ayında da bu hizmetimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.