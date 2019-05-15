Başkan Türkmenoğlu iftarda mahallelilerle sahurda ise öğrencilerle buluştu

Ramazan ayının toplumla entegrasyon için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bu kapsamda beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geliyor. Türkmenoğlu, Van'ın Vali Mithatbey, Yalım Erez, Karşıyaka, Yenimahalle ve İstasyon mahallelerinde ikamet eden 6 aile ile yemekte buluştu. AK Parti Van İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından organize edilen ve oldukça samimi geçen yemekte İl Başkanı Türkmenoğlu, misafiri olan ailelerin çocukları ile özel ilgilendi.

Sahur vaktini de değerlendiren Türkmenoğlu, İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi öğrenci pansiyonda kalan öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

"Etkinliklerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek"

Ramazan ayının toplumun her katmanı ile bir araya gelmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Amacımız Van'ımızda partimizin mevcut çıtasını, bizlere yüklenmiş olan sorumluluk bilinci içerisinde daha da yükseltmektir. Çalışmalarımızda gönül yapmayı ön planda tutarak Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bu tür etkinliklerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.