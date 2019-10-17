İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Türkmenoğlu'ndan Muradiye ilçesine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Muradiye İlçe Başkanı M.

Nesim Yavrutürk'ü ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanı M. Nesim Yavrutürk tarafından karşılanan Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Başkan Yavrutürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra İlçe Kaymakamı Erkan Savar'ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, esnafı da ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Türkmenoğlu, “Biz Muradiye'yi seviyoruz, Muradiye'ye sevdamız var. Şirin bir ilçemiz olan Muradiye en güzel hizmeti hak ediyor. Muradiye halkı için elimizden gelenin en güzelini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun, sabırlı olsun. Bizler AK Parti camiası olarak her zaman ve her konuda Muradiye halkımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.