Başkan Vekili Aslan, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilde görev yapan haber ajansları, ulusal-yerel gazete, radyo, internet ve haber sitelerinin temsilcileriyle samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, İpekyolu ilçesinin alt ve üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, çevre temizliğiyle, planlı bir şehir olarak yaşanabilir ilçe haline getirmek için çalışmalara başladığını ifade etti. Basın mensuplarından İpekyolu ilçesi için her türlü öneri ve talepleri mümkün olduğunca almak istediklerini vurgulayan Başkan Vekili Aslan, “Çok samimi duygularımla söylüyorum bizim hizmetten başka hiçbir gayemiz yok. Bunu zaten ilerleyen süreçte yaptığımız hizmetlerle hepiniz göreceksiniz. Reklam, sponsorluk tarzında girişimlerimiz yok. Benim sizlerden tek bir ricam var yaptığımız işleri, hizmetleri sadece doğru haber yapın bizleri hizmetlerimizle ön plana çıkarın. Çalışma arkadaşlarıma da daha önce belirttim benim hiç kimsenin fikri, zikri, hayata bakışı, yaşam tarz ile ilgili sorunum olmadı. Hiç kimsenin ekmeği ile de oynama gibi çabamız da yok. Sadece işini düzgün yapan arkadaşların bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olur. Eleştiri odaklı haberlere saygı duyuyorum fakat yapıcı ve geliştirici eleştiri olması hususunda dikkat etmenizi istiyorum. Etik, doğru, tarafsız haber yapmanızı, doğruluğundan emin olup öyle haber yapmanızı özellikle istirham ediyorum” dedi.

Basın mensupların sorulara kısa başlıklarla cevap veren Başkan Vekili Aslan, “Kaldırım işgali, sokakla ilgili çalışmalarımızı Fen İşleri Müdürlüğümüz takip ediyor. Seyyar satıcılarla ilgili ciddi sorunlarımız var, bununla ilgili esnaflarımızla bir araya geleceğiz ve bu konuda destek olmalarını isteyeceğiz. Esnafın fikrini, önerilerini alacağız. Eleştiri varsa eleştirileri dinleyeceğiz. İlçe sokaklarımızla ilgili çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz. Esnaflarımızla iş birliği içinde seyyar satıcıları ortadan kaldıracağız. Esnaf vergi ödüyor, karşısına seyyar satıcı tezgah kurup aynı işi yapıyor bu durumdan dolayı esnafa kaldırıma kadar mal dizip kaldırımı işgal ediyor. Sebebi ise izinsiz bir şekilde karşısına tezgah kuran seyyar satıcı. Bu konuda belediyemiz, esnaf ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak bir çalışmayla bu sorunu çözeceğiz” dedi.

“İpekyolu Belediyesinde 814 personel var”

Personel alımı sorusuna ise Başkan Vekili Aslan, “Personel alımı olmayacak. İpekyolu Belediyesinde 814 personel var. Başka personel almaya gerek var mı? İnsanlarımızın istihdamı ile ilgili projeler var, destek verebileceğimiz alanlar var. Belediye ye uzun bir süre personel alımı yok. Olursa da ilan verilir, ilan üzerinden personel alınır” dedi.

“Van Gölü için gerekli adımları atacağız”

Van Gölü ve ahırlarla ilgili sorulara cevap veren Başkan vekili Aslan, “Van'a 100 yıl cevap verecek bir atık su tesisi var. Daha önceki valimiz Murat Zorluoğlu bununla ilgili çok önemi çalışmalar başlattı. Şuan ki valimiz Mehmet Emin Bilmez'de ciddi çalışmalar yapıyor. Bu projeler Van için önemli çalışmalar. Van Gölü içinde önemli çalışmalar bunlar. Van merkez de var olan ahırlarla ilgili ciddi çalışmalar yapılacak. Atık su tesisi gibi öncelik çalışmaların ardından ahırlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Van Gölü için gerekli adımları atacağız. İpekyolu Belediye bünyesinde de benden önce vatandaşa hizmet sunan ve İpekyolu Belediyesini ileri düzeye taşıyan Cemil Öztürk'e de teşekkür ederiz” dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile İpekyolu için neler yapılabileceği hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak bu tür toplantıların belirli aralıklarla yapılacağını ifade etti. Son olarak gazetecilik mesleğinin en temel ilkelerinden olan tarafsız ve objektif haber yapma ilkesinin önemine vurgu yapan Aslan, programa katılan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletip, görevlerinde başarılar diledi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.