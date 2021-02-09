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Başkan Vekili Aslan: “Bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.


Sorunları tespit etme, talep ve önerileri dinlemek için esnafla sık sık buluşan Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez de Şerefiye Mahallesi Santral 3. Sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, sokağın daha iyi bir şekilde aydınlatmasını, trafik ve park sorununun giderilmesini isterken, refüj ve ceplerin bulunduğu yeni yol talep ettiler.



“Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz”


İpekyolu ilçesinin daha yaşanılabilir olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini söyleyen Başkan Vekili Aslan, “Bu sene bütün sokaklara dokunmayı düşünüyoruz. İlçemize bağlı 130 sokak var. Bu sokakların bazılarını prestij sokak yapacağız. Bazı sokaklarda ise önemli düzenlemeler ve tadilat yapacağız. Mahalle sakinlerini, esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz” dedi.

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