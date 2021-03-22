Başkan Vekili Aslan: "Emekcinin, esnafın yanındayım"

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında, esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Aslan'a buluşmada belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Esnaf, caddenin baştan başa prestij cadde olarak düzenlenmesini, araç park probleminin çözülmesini, ışıklandırma sorunun giderilmesini, alt yapı problemlerinin çözülmesini ve cadde ortasındaki elektrik direkleri ile panolarına bir çözüm bulunmasını istedi.

İpekyolu ilçesinin daha güzel olması için, sorunları yerinde tespit edebilmek adına esnafı dinlediklerini belirten Başkan Vekili Aslan, “Amacım şehre bir şeyler kazandırabilmektir. Burada insanların rahat edebileceği nitelikli alt yapı hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İş sezonu başladığında caddemiz şehrimize, size yakışır hale getirilecek. Sizde üzerinize düşeni yapın. Bu caddemizi de Cumhuriyet ve Maraş caddeleri gibi prestij bir cadde haline getireceğiz. Burada bizimle ilgili olan problemleri not alıyoruz ve harekete geçiyoruz. Ama VASKİ, VEDAŞ gibi kurumlarla ilgili olan, bizimle ilgili olmayan problemleri de yetkililere iletiyoruz. Özellikle esnaflarımız kaldırım işgaline dikkat etsinler. Ben burada kamunun, engelli vatandaşların hakkını korumak zorundayım. Ben emekçinin, esnafın yanındayım" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, daha sonra bir grup esnafla çay evinde bir araya geldi. Prestij sokak çalışmalarının yapılacağı sokak ile ilgili esnafı sunum yoluyla bilgilendiren Başkan Vekili Aslan, yapılan proje ve çalışmalarda esnafın fikirlerini önemsediklerini ifade etti.

Esnaf da, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.