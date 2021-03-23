Başkan Vekili Aslan, esnaf buluşmalarına devam ediyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Buluşmalar kapsamında esnaf ile vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Aslan, Sıhke Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Aslan'a belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Esnaf, caddenin prestij cadde olarak düzenlenmesini, araç park probleminin çözülmesini ve ışıklandırma sorunun giderilmesini isterken, caddede banka şubelerinin ve çöp kovalarının bulunmasını ve bazı metruk yapıların yıktırılmasını da taleplerine eklediler.

“Sıhke Caddesi'ni prestij cadde haline getireceğiz”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşların talep, öneri ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirterek, “Cadde ve sokaklarımızda sürekli esnafla bir araya geliyoruz. Bu sene Van Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla Sıhke Caddesi'ni prestij cadde haline getireceğiz. Esnafımız da prestij caddeye yakışır şekilde cephe ve dükkan giydirmelerini yaparsa cadde o zaman daha güzel olur, bir anlam ifade eder. İş yerleriniz sizin ekmek teknelerinizdir. En çok önemsemeniz gereken yer oradır” dedi.

Esnaf da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.