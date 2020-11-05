Başkan Vekili Aslan Hatuniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hatuniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Aslan, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

İlçenin merkez ve kırsal birçok yerinde esnaf, aile ve mahalle buluşmaları gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez Hatuniye Mahallesi'ni ziyaret etti. Mehmetçik Selen İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda vatandaşlardan gelen istek, talep ve önerileri dinleyen Aslan, belediye tarafından yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verdi.

“Hatuniye Mahallesi'nde bu sene 5 kilometre sıfır yol açtık”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe sınırları içerisindeki her yere hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bizim yaptığımız çalışmalardan herhalde en çok memnun olması gereken mahallelerden biri Hatuniye'dir. Bu mahallemizde 18'inci madde uygulaması ve yola terkin kapsamında bu sene 5 kilometre sıfır yol açtık. Gelecek yıl 5 kilometre daha açmayı planlıyoruz. Belediyenin birçok biriminin Hatuniye Mahallesi'nde ciddi çalışmaları var. Talep, sorun ve önerilerinizi dinledim. Gerekli notları alıyoruz. Bu mahallemizdeki birçok problem Telekom, VEDAŞ, VASKİ ve AKSA ile ilgili problemler, bizle ilgili değil. Bu kurumların yetkilileri de toplantılarımıza, buluşmalarımıza katılarak gerekli notları alıyorlar. Hatuniye Mahallemiz bu sene yaptığımız ve gelecek sene yapacağımız çalışmalarla çok daha güzel bir mahalle olacak” dedi.

Muhtardan teşekkür

Mahalle Muhtarı Turgut Külay da, yeni açılan yolların kendilerini çok memnun ettiğini ve belediye hizmetlerinden genel olarak memnun olduklarını belirterek, birçok sorunun çözüldüğünü söyledi. Muhtar Külay, Başkan Vekili Sinan Aslan'a yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Hatuniye Mahallesi sakinleri ise bazı sokaklarda özellikle internet alt yapısı ile ilgili sorun yaşadıklarını ve kabloların çalındığını belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi. Vatandaşlar, ayrıca yeni açılan yollarda, su ve doğalgaz ile ilgili problemlerin giderilmesini, kot farkı olan alanlarda gerekli çalışmaların yapılmasını, bazı sokakların asfaltlanmasını, çöp kovalarının da daha sık yıkanmasını talep ettiler.

Mahalle ziyaretlerinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, VEDAŞ, VASKİ, AKSA, Telekom yetkilileri de hazır bulundu.