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Başkan Vekili Aslan yol yapım çalışmalarını denetledi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek esnafla bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek esnafla bir araya geldi.


İpekyolu Belediyesinin yol yenileme ve yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde ara sokak ve caddelerde sıcak asfalt serimi, asfalt yama, parke taşı ve kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından uzun süredir yolları bozuk ve deforme olan, kış aylarında ve yağışın yoğun olduğu dönemlerde zemini çöken Şerefiye Mahallesi Santral 1 ve 3'üncü Sokak, Evin Sokak ve Ordu Çıkmazı Sokakta kilit taş döşeme ile kaldırım yenileme çalışması başlattı.


Esnaftan İpekyolu Belediyesine teşekkür


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarından bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan, sokak esnafıyla da bir araya gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili görüş, öneri ve şikayetleri dinledi. Sokak esnafı, çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, İpekyolu Belediyesine ve Aslan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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