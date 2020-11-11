Başkan Vekili Aslan ziyaretlerini sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Vali Mithat Bey Mahallesi Kümeevler Çıkmaz Sokakta yapılan parke ve kilit taşı çalışmalarını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan'ın bir sonraki durağı ise Şerefiye Mahallesi Zakir Sokak oldu. Buradaki esnafın istek, öneri ve taleplerini dinleyen Aslan, sorunların çözümü noktasında kararlı davrandıklarını ifade etti. Kaymakam Aslan, daha sonra Selimbey Mahallesi'ndeki ailelere ziyarette bulundu. Ailelerle bir süre sohbet eden Aslan'a İpekyol SYDV Müdürü M. Ali Şalem eşlik etti.

Başkan Vekili Aslan, son olarak mahalle sakinleriyle Selâhaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesinin konferans salonunda bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen istek, talep ve önerileri dinleyen Aslan, belediye tarafından yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Mahalle ziyaretlerinde VEDAŞ, VASKİ, AKSA, Telekom yetkilileri ve muhtar Hüsnü Avcı da hazır bulundu.

Mahalle sakinlerinden park ve yeni yol talebi

Selimbey Mahallesi sakinleri bazı sokaklarda su ve kanalizasyon alt yapısının olmadığını, bazı sokaklarda ise alt yapının çok yıprandığını belirterek, bu problemlerin giderilmesini ve son zamanlarda sık sık elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirdiler. Yetkililerin bu sorunları çözmesini talep eden vatandaşlar, mahalle içinde kalan ahırların yıkılmasını, yeni yolların, sokakların, okulların ve parkların yapılmasını da talep etti.

“Asla kamu yararı olmayan bir faaliyetin içinde olmayız”

Mahalle sakinleriyle buluşmanın sosyal belediyecilik açısından çok önemli olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ileriki süreçte de bu buluşmaların devam edeceğini söyledi. Aslan, “Bu buluşmalar sayesinde gelip sizlerin öneri ve taleplerini dinliyoruz. Sonra sizlerle yine bir araya geleceğiz ve bir önceki gelişimizde sizlerle neler konuştuk, hangi çalışmaları, projeleri hayata geçirdik bunları paylaşacağız. Sadece yapabileceğim şeyleri size söylüyorum, yapamayacağım şeyi asla size söylemem. Dürüst olmak zorundayız. Bize yüz problem ile gelseniz biz bu problemlerden bir tane bile çözsek bu bizim için başarıdır. Kişisel taleplerle iş yapamayız. Bazı vatandaşlarımız bize ‘duvar ör, bu yolu aç ya da kapat' diyor. Bu taleplere karşı tutumumuz çok nettir. Asla kamu yararı olmayan bir faaliyetin içinde olmayız. Selimbey Mahallemiz büyük, nüfus açısından kalabalık bir mahalle, bunu göz önünde bulunduruyoruz. Burada Çalı Durağı denilen mevkide belediyemize ait arazi var. Burada güzel bir park yapacağız. Mahallemizde yeni yollar açtık, açmaya devam edeceğiz. Altyapı problemi olan sokakları inceleyeceğiz. VASKİ, VEDAŞ, AKSA yetkilileri burada onlarda gereken notları alıyor. Biz de bu sorunların giderilmesi için gerekli talimatları veriyoruz. Okul, sağlık ocağı taleplerinizi ise değerlendireceğiz. Bir plan, program dahilinde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Muhtar Avcı'dan teşekkür

Mahalle Muhtarı Hüsnü Avcı ve vatandaşlar, belediye hizmetlerinden genel olarak memnun olduklarını belirterek, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlüklerine ulaştıklarını ifade ettiler. Muhtar Avcı ile vatandaşlar, Başkan Vekili Sinan Aslan'a yapılan çalışmalar için teşekkür etti.