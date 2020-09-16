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Başkan Vekili aslan'dan esnaf ziyareti

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Vekili Aslan, "İlçe esnafını gezerek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bugünkü ziyaretimizde esnafımızın talep ve sorunlarını dinledik. İşlerine kavuşan tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz" dedi.


Başkan Vekili Aslan, caddede karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

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