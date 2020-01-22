Başkan Vekili Aslan'dan şehit ailelerine ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 15 Kasım 2017 yılında şehit düşen Tankçı Er Suat Surki ve güvenlik korucusu Ali Ogun'un ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretinde şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Aslan, “Şehitlik, dinimizde en yüce makamlardan biridir. Zaman zaman şehit aileleri ile bir arada oluyoruz. Devletimiz şehit ailelerimize ayrı bir önem vermektedir. Dolayısıyla devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açıktır. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizlerin daha rahat ve huzurlu yaşamaları için feda etti. Onların çocukları ve eşleri de bize emanettir” dedi.

Şehit Suat Surki'nin abisi Burhan Surki de, devlet büyüklerinin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini iletti.