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Başkan Vekili Aslan'dan Sobacılar Çarşısı esnafına ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.


Buluşma kapsamında, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Vekili Aslan, bu kez Bahçıvan Mahallesi Meydan 6'ıncı Sokak'taki Sobacılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek, bol kazançlar diledi. Esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Aslan, kent merkezini bir cazibe alanına dönüştürmek için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

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