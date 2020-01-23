Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokak incelemeleri ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Daha önce Sanat Sokağı, PTT Caddesi ve Türkoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Vekili Aslan, bugün Ordu Caddesi esnafıyla bir araya gelerek sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Aslan, “Birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel bir İpekyolu için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman halkımızın içinde olmak talep ve önerilerini almak için bizzat sahada oluyoruz. Bu şekilde ilçemize en etkili ve doğru şekilde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışamaya devam edeceğiz” dedi.