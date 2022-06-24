Başkan Vekili Aydın: “Amacımız, İpekyolu'na değer katmaktır”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, haftalık olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve önerilerini alan Başkan Vekili Aydın, mahalle gezileri çerçevesinde Yeni Mahalle'yi ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Abdullah Kaval, ilgili başkan yardımcıları ve müdürler tarafından karşılanan Aydın, mahallede Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni projelerle hizmetlerin yerinde planlanmasında bu ziyaretlerin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden İhsan Emre Aydın, İpekyolu'un 50 mahallesinin tamamını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyledi. Aydın, “İpekyolu'nun hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken elbette kentimiz ve ilçemiz için çok önemli olan esnafımız ile hemşehrilerimizi ihmal etmiyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederken, ilçemizin yaşam standardına katkı sağlayacak her türlü planlamalarımızı da yapma imkânı buluyoruz. Amacımız İpekyolu'nun sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır. Bu vesileyle desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Köklü geçmişi ile geleceğe ışık tutan İpekyolu için hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.