Başkan Vekili Aydın basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elite World Van Otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle sohbet eden Aydın, basının önemine değindi. Basının, vatandaşlar ile yerel yönetimler arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Aydın, basın mensuplarının mesai kavramı gözetmeksizin çalışarak Van'a katkı sunduklarını kaydetti. Aydın, “Basın, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında adeta bir köprü vazifesi görerek, yörede yaşayan halkın sorunlarını bilen, beklentilerine ışık tutan son derece önemli bir görevi ifa etmektedir“ dedi.

İpekyolu ilçesindeki sorunların ortak akıl ve işbirliği ile çözülebileceğini ifade eden Aydın, toplantı sonrası basın mensuplarının Van'a ve İpekyolu'na dair sorularını yanıtladı. Gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.

Toplantıya İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular da katıldı.