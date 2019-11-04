İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan vekili Aydın, belediye fırını ile garajda incelemelerde bulundu

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediyeye ait garaj ve fırının yanı sıra meydanı ziyaret etti.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın belediyeye ait garaj ve fırının yanı sıra meydanı ziyaret etti.


Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından belediye garajını, belediye fırınını ve meydanını ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, personele çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.