Başkan Vekili Aydın belediyenin çalışmalarını inceledi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, fen işleri müdürlüğü tarafından devam eden yol yapım, asfalt serim, asfalt yama, kilit taşı döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, mahallelerde başlatılan yol yapım, parke taşı döşeme, asfalt serim, kilit taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Yaptıkları çalışmalarla İpekyolu'nun daha modern cadde ve sokaklarla konforlu yapılara kavuşacağını ifade eden Başkan Vekili Aydın, “Yapımına ilkbaharın ilk günlerinden bu yana başlanan çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. 2021 yılı çalışma programına dâhil edilen yol yapım çalışmalarımızın sonlanması ile beraber, vatandaşlarımız daha güvenli ve trafik akışının daha akıcı olduğu yollara kavuşacak. Yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışma arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışmaları bitireceklerdir. Bu anlamda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vanlı hemşehrilerimizin daima hizmetin en iyisine layık olduğu bilinç ve sorumluluğuyla çalışmalarımızı her anlamda yoğunlaştıracağız” dedi.

“Kış mevsimi gelmeden başlatılan çalışmalarımızı tamamlayacağız”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, önceliklerinin yaklaşan kış mevsimi öncesi başlattıkları çalışmaları tamamlamak olduğunu belirterek, “Şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımızın asıl hedefi altyapı sorunları çözülmüş, konforlu ve güvenli yollara sahip bir İpekyolu'nun inşasıdır. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, inşallah başlattığımız çalışmaların tamamını kış mevsimi gelmeden sonlandırarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Aydın, İpekyolu'nda bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmayacaklarını kaydetti.

İncelemelere Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Fen İşleri Müdürü Necip Erginyürek, müdürlük teknik personelleri ile yüklenici firma yetkilileri de katıldı.