Başkan Vekili Aydın: “Vatandaşın yanında olup sorunlarını çözmeye çalışacağız”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe sınırlarındaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Kevenli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının aktardığı sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat veren Aydın, mahalle muhtarından mahalle ile ilgili bilgi alarak vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Çözüm konusunda devletin imkanlarını, ihtiyacı olanların tamamına ulaştırma gayreti ve çabası içinde olduklarını, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip de çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere de cesaret verdiklerini söyleyen Aydın, “Çalışmalar yürütülürken vatandaşların bir ihtiyacı, sıkıntısı var mı, yerinde görmek istiyoruz. Kurum amirleri olarak her zaman vatandaşın yanında olup sorunlarını çözmeye çalışacağız” dedi.

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür etti.