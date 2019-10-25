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Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, belediyenin çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanlığı tarafından Van’ın Erciş Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye bağlı birim ve işletme sahalarında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van'ın Erciş Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye bağlı birim ve işletme sahalarında incelemelerde bulundu.


Birim yetkilileri ve saha çalışanlarıyla birebir görüşen Mehmetbeyoğlu, gece gündüz ekibiyle birlikte canla başla çalışıp Erciş'i hak ettiği hizmete kavuşturacaklarını belirtti.

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