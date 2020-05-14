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Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstanbul Erciş Vakfı Başkanı Murat Çevik’in sosyal medyada canlı yayın konuğu olup vatandaşların sorularını yanıtladı.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstanbul Erciş Vakfı Başkanı Murat Çevik'in sosyal medyada canlı yayın konuğu olup vatandaşların sorularını yanıtladı.


Karşılıklı muhabbet ve samimi bir ortamda geçen canlı yayında, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar tarafından gelen soru ve taleplerin de değerlendirildiği canlı yayın yaklaşık 1 saat sürdü.

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