Başkan Vekili Öztürk'ten kırsal mahallelere ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kavuncu ve Değirmen mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, beraberindeki İpekyolu Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Mehmet Demir ve İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ile merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Kavuncu ve 15 kilometre uzaklıktaki Değirmen mahallelerine ziyaret etti. Ziyaretlerde, belediye hizmetlerini yerinde inceleyen ve ihtiyaçlar hakkında bilgilendirilen Öztürk, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi, çözümleri için yetkililere gerekli talimatları verdi.

Beraberindeki protokolle her iki mahalledeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Cemil Öztürk, çocuklarla sohbet ederek beğeni ve yaş gruplarına göre hediyeler verdi.

Başkan Vekili Öztürk ve beraberindeki protokol, Kavuncu Mahallesi'ndeki Sultan Yekpa Kur'an Kursu'na da bir ziyarette bulunarak kursiyer ve eğitimcilerle görüştü.

Şartlar ne olursa olsun uzakları yakın etmeyi amaç edindiklerini dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kırsal mahallelere yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.