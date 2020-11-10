Başkan Vekili Sinan Aslan'dan 10 Kasım mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında, “Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Yok oluşun eşiğinden dönerek büyük bir kararlılık gösteren milletimiz, bu yolda önemli mesafeler kat etti. Bütün bunlar, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Büyük Önder Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, aziz milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Türk milletine kendi kendini yönetme hakkını ve kendi kaderini tayin etme imkanını veren Büyük Önder'in yine milletinin refah ve huzuru için bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. 10 Kasım tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, mücadele ruhunu ve eserlerini anlama konusunda bizler için önemli bir fırsat niteliğinde olup, bu günlerde ortaya çıkan bağımsızlık mücadelemizin ruhu, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve hedeflerine ulaşmasında bizlere güç vermektedir. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.