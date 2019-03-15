Başkan Yay, sağlıkçıların bayramını kutladı

Türk Kızılayı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki Kızılay görevlileri, Muradiye Devlet Hastanesinde görevli sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Muradiye Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ve doktorların bayramını kutlayan Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, “Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik, gönül aldık. Toplumun her kesimindeki meslek grupları bizim için önemlidir. Ama siz sağlık çalışanları da çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Bu meslek neden önemli; çünkü siz bizim için en önemli şey olan sağlığımızı korumak, iyileştirmek için ailenizden, özel hayatınızdan çoğu zaman fedakârlık edip özverili bir şekilde mesleğinizi icra ediyorsunuz. Bundan dolayı size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu duygularla bayramınızı kutluyorum” dedi.