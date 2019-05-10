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Başkan Yay'dan esnaf ve kurum ziyareti

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Ramazan ayı dolayısıyla esnafı ve kurumları ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim, imsakiye, dini kitaplar ve broşür dağıttı.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Ramazan ayı dolayısıyla esnafı ve kurumları ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, imsakiye, dini kitaplar ve broşür dağıttı.


Türk Kızılayı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, esnaf ile sohbet edip Ramazan aylarını kutladı. Kurumları da ziyaret eden Başkan Yay, “Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan ‘Hilal Olsun' kampanyamız doğrultusunda Türk Kızılayı olarak esnafımıza ve bazı kurumlara Kur'an-ı Kerim hediye ettik ve Türk Kızılayı Muradiye Şubesi olarak imsakiyemizi ve kampanyamızı anlatan el broşürü dağıtıp desteklerini istedik. Ramazan ayı içerisinde durumları iyi olmayan ailelere ve ilçede bulunan tüm yetim ve öksüz çocukları da ziyaret ederek, bu mübarek ayda onları da yalnız bırakmayacağız. Bizler daima ilçemizde mağdurun ve ihtiyaç sahiplerinin yanındayız ve yanında da olmaya devam edeceğiz” dedi.

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