Başkanı Er: "Kudüs İsrail'e ait değildir ve asla da olmayacaktır"

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, “İslam dünyası olarak bunu kabul etmemiz, hoş görmemiz asla mümkün değildir” dedi.

Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Van Şubesinde düzenlediği basın açıklamasında konuşan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, İslam ülkelerini işgal edip, kaos ortamına zemin hazırlatan ABD Başkanı Trump'ın, İsrail ile Filistin'e yönelik hazırlamış olduğu sözde barış planının bölgeyi huzursuzluğa ve barış ortamını sekteye uğratacağını ifade ederek, “Bir kere en başından ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına İslam dünyası olarak bunu kabul etmemiz, hoş görmemiz asla mümkün değildir. Başta ABD ve İsrail şunu çok iyi bilmeli ki, Kudüs İsrail'e ait değildir ve asla da olmayacaktır. ABD'nin İsrail'e bir diyet borcu olabilir. Onların bileceği bir iştir. Ancak bu diyet borcunu, Peygamberlerimizin diyarı, Müslümanların da birinci kıblesi olan Mescidi Aksa'nın da içinde bulunduğu ve Filistinlilerin başkenti olan Kudüs'ün üzerinde bir pazarlık yapılmasını şiddetle nefretle kınıyor ve bu akıl yoksunu kişilerin öne sürdüğü bu anlaşma neticesinde, ağır sonuçları olacağını asla unutmamaları gerektiğini açık açık belirtiyoruz” dedi.

Sözde barış planının Filistin'i parçalamaya ve işgal etmeye yönelik tek taraflı ve İsrail'in lehine alınmış sinsi bir plan olduğuna dikkat çeken Er, “Bu planı öne sürmeye çalışanlar, şunu asla unutmamalıdırlar ki, Filistin halkı ve Kudüs asla sahipsiz değildir. Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bütün dünyanın bilmesi gerekir. Kudüs bizlere Yüce Peygamberimizin emanetidir. Bu emaneti dünyadaki tüm Müslümanların tek ses halinde sahip çıkması, ABD ve İsrail'e karşı alınmış olan planı hep beraber yok sayıp gerekli tepkiyi göstermemiz gereken asli bir görevimizdir. Dünyada İslam birliğinden ve İslami değerlerinden uzak duran bazı körfez ülkelerinin de ABD ve İsrail'in uşaklığını yaptıkları ve hiçbir tepki göstermedikleri için de yazıklar olsun diyor, onları da şiddetle nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kudüs kurtulmadan kan ve gözyaşının Müslümanların üzerinde dinmesinin asla mümkün olmayacağını da sözlerine ekleyen Er, “ABD'nin Filistinlileri yok etmeye ve Kudüs'ü işgal etmeye zemin hazırlayan sözde barış planını nefretle ve şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasına Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Van Şube Başkanı Adem Gemici ile Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Dilan Gök ve yönetimi kurulu üyeleri katıldı.