Başkanı Türkmenoğlu'ndan Başkan Sağlam'a ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vanyolu bulvarındaki ilçe binasına geldiğinde başkan ve partililer tarafından karşılanan Türkmenoğlu, Erciş'in gerek genel merkezleri, gerekse il başkanlığı tarafından çok önemsendiğini belirterek, “Genel merkezimiz tarafından yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam'a tebriklerimizi iletmek üzere buradayız. Erciş, hem Van için, hem genel merkezimiz için önemli bir ilçe. Erciş için bugüne kadar elimizden geleninin en güzelini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler AK Parti camiası olarak her zaman, her konuda Erciş'teki vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Erciş, önümüzdeki 2023 Vizyonu için yeniden şekillenecek daha da güçlenecek. Tamamen tabana yayılan bir seçim çalışmasıyla hedefimiz ve hayalimiz olan Erciş'i ak belediyeciliğe yeniden kavuşturmak, akabinde de Erciş'te arzu edilen ve istenilen bir noktaya getirerek oy oranımızı arttırmaktır. Bunun için de soy ismi gibi sağlam olan Nedim Sağlam kardeşimize güzel Erciş'imizi teslim ettik. Allah yolunu açık etsin. Erciş'e hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Ak Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan Nedim Sağlam ise, “Öncelikle değerli başkanlarıma ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İl başkanımızın riyasetinde biz ilçemizde çok doğru bir çizgide siyaset yapacağımıza inanıyoruz. Bizim için partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan bütün insanların değerini taşıyarak yeniden partimizin 2002 ruhunu yaşatan bir parti kimliğine bürüneceğiz. Eğer bir gün gelirde sokakta bir kardeşimiz kalırsa, mutlaka gece kendisinin ısınabileceği alanın AK Parti binası olduğunu bilecek. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesle ortak fikirde, ortak paydada istişare yönünde bir siyaset yürüteceğiz. Rabbim bizi bu göreve getirenlere ve halkımıza karşı mahcup etmesin. Allah bizleri utandırmasın ve çıktığımız bu yolda muzaffer eylesin'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dilediler. Türkmenoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na nezaket ziyaretinden bulundular. Ardından, Ünseli Mahallesi'nde bulunan Ata Yurdunu da gezen Türkmenoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Van'a hareket ettiler.