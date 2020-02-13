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Başkanlardan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret

Van’ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na ziyarette bulundular.

Van'ın Erciş ilçesindeki bazı başkanlar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ziyarette bulundular.


Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege, Ülkü Ocakları ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanları, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yaptıkları faaliyetler ile Erciş için devletin yapmış olduğu yatırımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, toplantı sonrası başkanlar faaliyetleri ile alakalı kitap ve dergileri Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na hediye ettiler. Ziyarete AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Hanifi Macit, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erciş İlçe Başkanı Mehmet Buğra Şener ile Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Erciş İlçe Başkanı Muhammed Ömür Ege katıldı.

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