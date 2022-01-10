Başsavcı Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, mesajında, halkın haber alma hakkının korunmasına katkı sağlayan ve ‘halkın gözü kulağı' olan basın mensuplarının demokrasi ve hukuk sistemi içinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, kişilik hakları ile birlikte kamuoyunun haber alma özgürlüğü hakkına saygı gösterilerek, basın mensupları aracılığıyla toplumun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başsavcı Dönmez, "Kitlesel iletişim konusunda gazetecilerin doğru ve tarafsız bilgi vermesi çok önemlidir. Bununla birlikte adalet sistemine olan güvenin artmasında da toplumun bir aynası olan ve olayları kamuoyuna aktarmada en önemli araçların başında bulunan basının rolü ve etkisi büyüktür. Biz de Van Adliyesi olarak yargı ile medya arasındaki ilişkinin kurumsallaştırılarak güçlenmesi ve geliştirilmesine yönelik uygulamalarımızla, adli konularda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yargıda şeffaflığın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız” şeklinde konuştu.