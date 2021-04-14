İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başsavcı Dönmez'den savcılara plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2.

Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız'a plaket takdim etti.


Van'da Cumhuriyet Savcıları Yasin Yıldız ve Muhammet Yıldız, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Nisan 2021 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketleri cumhuriyet savcılarına takdim ederek, başarılarının devamını diledi.


Plaket takdiminde Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı da hazır bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.