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Başsavcı Dönmez'e tebrik ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van’a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Van'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Oğuzhan Dönmez, güzel temenniler için teşekkür etti.

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