Başsavcı ve hakimden Başkan Şeylan'a ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek ve Hakim İrem Öztürk, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ayçiçek, “Çatak'ta göreve başladığımız günden itibaren, ilçe halkının yakın ilgisi ve ev sahipliği bizi çok mutlu etti. Bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayanlara tekrar teşekkür ediyorum. Görevimizin ilk günlerinde bizleri ziyaret ederek başarı dileyen başkanımızı bizlerde ziyaret etmek istedik” dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, “İlçemizde göreve başlayan başsavcımız ve hakime hanıma başarılar diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.