Batıda kış, doğuda bahar havası

Van'da şubat ayına rağmen yerde kar olmaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar yalancı baharı yaşadı.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında son 26 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı ve bu nedenle çığ facialarıyla gündeme gelen Van'da, bu kış ise yağışsız geçiyor. Yağışsız ve güneşli havanın hakim olduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara koştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar güzel havayı değerlendirerek, çoluk çocuk parklara indi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Batı illeri yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Vanlılar da şubat ayına rağmen güneşin yüzünü göstermesi ile baharı yaşıyor.

“Doğunun havası batıya, batının havası ise doğuya gelmiş”

Batıda kar manzaraları varken parkta oturarak güneşli havanın tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, yaklaşık bir aydır bahar havası yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, bu bölgenin havasının batıya, batı bölgesindeki güzel havanın ise buraya geldiğini kaydetti.

Van'da hava sıcaklığının bugünlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.