Bayrak aşığı kardeşler güvenlik korucuları tarafından ödüllendirildi

Van'da çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak takdir toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmamıştı. Kardeşler çöpte buldukları üç bayrağı tel örgülere asarken bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve günlerce konuşulan görüntüler izleyenleri hem duygulandırmış hem de gururlandırmıştı.

Hakkari'den 3 yıl önce gelip Van'ın İpekyolu ilçesine yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları Yusuf ve Argeş kardeşlerin yaptığı hareket takdir edilmeye devam ediyor. Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman tarafından misafir edilen baba Şemsettin Duman'a Türk bayrağı hediye edilirken, gurur abidesi kardeşlere ise tablet bilgisayar hediye edildi.

İHA muhabirine konuşan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, güvenlik korucusu babayı ve çocuklarını tebrik ettiğini belirtti. Kahraman, “Hakkari'den ilimiz Van'a taşınarak burada ikamet eden güvenlik korucumuz Şemsettin Duman'ın çocukları ailelerine katkıda bulunmak amacıyla çöp toplarken çöplüğün içinde buldukları bağımsızlığımızın sembolü olan 3 adet Türk bayrağımızı öperek, temizleyerek tellere asmalarından dolayı yüreği vatan sevgisiyle çarpan bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu ulvi ve örnek davranışlarından dolayı kardeşlerimizi takdir ediyoruz. Güvenlik korucusu olan abimize yüreği vatan sevgisiyle çarpan çocuklar yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Şanlı bayrağımız hep dalgalanacaktır”

Korucularda ve çocuklarında vatan sevgisi olduğu müddetçe şanlı bayrağımızın hep dalgalanacağına dikkat çeken Kahraman, “Kendisi vatanı, bayrağı, devleti ve milleti için mücadele eden korucumuzun çocuklarının da babalarının izinde gitmeleri, vatan, bayrak sevgisiyle yetişmeleri, geleceğimiz açısından bizleri umutlandırmıştır. Korucularımız zor şartlarda görev yapsa da imkanları kısıtlı olsa da çocuklarını birer vatansever olarak yetiştirmeleri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu aslan parçaları, korucu babalarının izinde yürümeye devletine, milletine hizmet etmeye devam edeceklerdir. Bütün güvenlik korucularımız çocuklarını aynı hassasiyetle yetiştirmekte; vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisini aşılamaktadırlar. Biz Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu olarak bu vatansever çocukları yetiştiren güvenlik korucumuza ve ailesine teşekkür ederiz. Korucularımızda ve çocuklarında bu vatan sevgisi olduğu müddetçe inşallah bu şanlı bayrağımız hep dalgalanacaktır” diye konuştu.

Çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden baba Şemsettin Duman ise zor şartlarda görev yapan korucular olarak özlük haklarının verilmesini talep etti.