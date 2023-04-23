İhlas Haber Ajansı

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Bayramda Van Müzesi'ne ziyaretçi akını

Ramazan Bayramı’nın 3 günlük tatil sürecinde Van Müzesi’ni bin 500 kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın 3 günlük tatil sürecinde Van Müzesi'ni bin 500 kişi ziyaret etti.


Bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistler, Van'ın ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'a gelen yerli ve yabancı turistler Urartu Müzesi'ni akın etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi'ni 3 günde yaklaşık bin 500 kişi ziyaret etti.


Müzeyi ilk defa gezme fırsatı yakalayan yerli ve yabancı turistler, müzeye hayran kaldıklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

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