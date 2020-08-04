Bayramda Van'ın müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Kurban Bayramı'nın 4 günlük tatil sürecinde ziyaretçiler Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Bayram tatili süresince yerli turistler ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Van'ın müze ve ören yerlerini 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 7 bin 788 kişi ziyaret etti. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası ağırlarken, onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında olması ise dikkat çekti.

“4 günde 7 bin 788 ziyaretçi ağırlandı”

İHA muhabirine konuşan Müze Müdürü Erol Uslu, ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda müze ve ören yerlerini ziyaret etmesi için Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını anımsattı. Bayram tatili süresince en çok Akdamar Adası'nın ziyaret edildiğini ifade eden Müze Müdürü Uslu, tarihi adanın 4 bin 688 kişinin, Van Kalesi'nin 2 bin 50 kişinin, Van Müzesi'nin ise bin 50 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.