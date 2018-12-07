Bebeğin kalçasından ağırlığınca kitle alındı

Bitlis'te kalçasında 1,5 kilogram ağırlığındaki kitleyle doğan bebek, sevk edildiği Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuşurken ağırlığı ise yarıya düştü.

Bitlis'te yaşayan İlhan ve Nesihe Çetin'in bebekleri, yaklaşık 50 bin doğumda bir görülen 1,5 kilogramlık bir kitleyle dünyaya geldi. Kendisi ağırlığında bir tümörle dünyaya gözünü açan Çetin bebek, Bitlis Devlet Hastanesinden tedavisi için Lokman Hekim Van Hastanesine getirildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. S. Ahmet Gözen'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla kalçadaki kitle alındı. Ameliyat öncesi 3 kilo olan bebeğin kilosu yarıya düştü. Başarılı ameliyat sonrası Uzm. Dr. Mehmet Selçuk Bektaş ve yenidoğan ekibinin gözetiminde kuvözde tedavisine devam edilen bebeğin sağlığına kavuşması aileyi sevince boğdu.

Başarılı operasyon sonrası İHA muhabirine konuşan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. S. Ahmet Gözen, tümörün çok nadir görülen bir çeşit olduğuna dikkat çekerek, “Hastanemize Bitlis Devlet Hastanesinden sevk ile gelen ‘Sakrokoksigeal teraton' ile doğan bebeği ameliyat ettik. Bebeğin kalçasında bulunan tümör çeşidi çok nadir olarak görülmektedir. Yaklaşık 50 bin doğumda bir görülür. Hasta 3 kilogramla doğmuş, fakat ameliyat sonrası ağırlığı 1,5 kilograma indi. Çünkü 1,5 kilogramlık tümör hastadan başarıyla çıkarıldı. Hastamızın genel durumu şimdilik iyi daha iyi olmasını umuyoruz” dedi.

Bebeğin kalçasında bulunan kitleyi yaklaşık 5 aylık hamileyken öğrendiğini ve hiçbir şekilde aldırma yanlısı olmadığını söyleyen anne Nesihe Çetin ise bebeğini aldırmadığı ve kalçasındaki kitlenin başarıyla alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 36 haftalıkken aniden tansiyon ve şeker yüksekliğinden dolayı Bitlis Güroymak Devlet Hastanesine götürüldüğünü ifade eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada toplamda 3 doktor eşliğinde doğuma alındım. Doğum gerçekleştirildikten sonra bebeğimiz Lokman Hekim Van Hastanesine sevk edildi. Çocuğumuzun ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. S. Ahmet Gözen'e, ameliyathane ekibine sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeye rağmen aldırmadım ve bunun için çok mutluyum. Tüm Lokman Hekim Van Hastanesi çalışanlarına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız."