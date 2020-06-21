Bekçinin dikkati faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Vektörle Mücadele İlaç Uygulama Merkezi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetin kasasında bulunan ilçaçlama makinesinde yangın çıktı. Durumu fark eden bekçi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Daha sonra yanan araca hortum çekerek müdahale etti. O sırada yoldan geçen iki vatandaş bekçiye yardım ederek yangın, diğer araçlara sıçramada söndürüldü. Araç bulunduğu yerden kaldırılarak bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, tarafından soğutma çalışması yapıldı.