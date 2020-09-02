İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkan Şefik Ensari Çaldıranlı milli sporcuyu tebrik etti

Van’ın Çaldıran ilçesinde ikamet eden milli sporcu Mahsun Değer, İstanbul’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde ikamet eden milli sporcu Mahsun Değer, İstanbul'da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.


Millî sporcu Mahsun Değer'i tebrik eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde ikamet eden milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Sporcumuz, antrenmanlarını antrenörü eşliğinde ilçemizde zor koşullarda yaparak İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarıda birinci seçildi. Milli sporcumuz, 12 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek olan Balkan şampiyonasında, ülkemizi temsil edecektir. Oradaki yarışlarda da bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyorum. Çaldıran Belediyesi olarak maddi ve manevi sporcumuzun yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Sporcumuza başarılarının devamını diliyorum” dedi.


İlçe sakinleri ise milli sporcu Mahsun Değer'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.