Belediye Başkan Vekili Aslan denetimlere katıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı kent genelindeki pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere bugüne kadar ki en kapsamlı genelgeyi göndermişti. Genelgede, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatılmıştı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte kentin ve ilçenin en büyük yeme içme mekanlarının ve kafelerinin bulunduğu İki Nisan Caddesi'ndeki esnafı denetledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda esnafı ve vatandaşı bilgilendirdiklerini belirterek, “Özellikle şunun bilinmesini isterim. Alkollü mekanlar, barlar, bup'lar hala kapalı, vatandaşlarımız bu konuya hassasiyet göstersin. Tedbiri elden bırakmasın. Sadece İki Nisan Caddemizde denetim yapmıyoruz. Zabıta müdürlüğümüz tarafından 10 farklı ekiple ilçe merkezinde de denetimler sürüyor. Bütün herkes kurallara uysun. Daha bilinçli ve tedbirli olduğumuz dönemlere dönelim” dedi.