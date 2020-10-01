Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 30 Eylül'de kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için de il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'taki işletmeleri denetledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, işletmelerin kurallara azami derece uyması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İpekyolu ilçemizde de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır" dedi.

Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 6 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.