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Belediye Başkan Vekili Aslan'dan esnaf ziyareti

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.


Ziyaret kapsamında, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Aslan, bu kez Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak esnafıyla bir araya geldi. İpekyolu ilçesinin daha güzel olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini söyleyen Başkan Vekili Aslan, “Mahalle sakinlerini, esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Birçok mahalle, sokak ve caddede çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Korona virüs süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat az da olsa canlandı. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor günlerde elbet bitecek” dedi.


Mahalle sakinleri ve esnaf da, Kaymakam Aslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.

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