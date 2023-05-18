Belediye Başkan Vekili Aydın, halk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçedeki eğitim faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak olan İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapımını yerinde inceledi.

Kütüphane projesinin ilçenin eğitim hayatına önemli bir katkı sağlayacağını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "İlçemizdeki öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak, okuma alışkanlıklarını artırmak ve ilçe genelinde kültürel faaliyetlerin artmasını sağlamak amacıyla İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nin yapımına başladık. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor ve kısa süre içerisinde tamamlanacak. İnşallah ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı, modern ve teknolojik altyapısıyla donatılmış kütüphanemizi en kısa sürede açarak ilçe halkımıza hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, modern tasarımı ve eğitim materyalleriyle öğrencilere eşsiz bir eğitim imkanı sunacak. Aynı zamanda, ilçede yaşayan yetişkinlerin de kitap okuma alışkanlıklarını artırarak kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine de yardımcı olacak.