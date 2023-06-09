Belediye çalışanları arasında silahlı kavga: 2 ölü

Van'ın Özalp Belediyesinde çalışan ve aralarında silahlı kavga çıkan 2 personel hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Şehit Tepe ile Mehmet Alan mahalleleri arasındaki kırsal bölgede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı belediye personeli olan M.B. ve İ.G. arasında silahlı kavga çıktı. Silahla yaralanan belediye alışanlarından İ.G. olay yerinde hayatını kaybederken, M.B. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.