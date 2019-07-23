Belediye işçilerinin işten atılmasına tepki

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, HDP'li İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin görevine son vermesine tepki göstererek, “Belediyede çalışan işçilerin ekmeğiyle oynamakla hizmet yapılmaz” dedi.

Sendikada düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin işten atılmasını kınadıklarını ifade ederek, “İpekyolu Belediyesinde ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitleri feshedilmiştir. Yapılan bu haksızlığa karşı sendika olarak sessiz kalmayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. İşten çıkarılan işçiler sadece evlerine, çoluğuna çocuğuna ekmek götürme derdindeydiler. Sürgüne ve zabıta ekibine gönderilen arkadaşlarımız görev başında saldırıya uğramış, hastanede tedavi altındayken çıkış yazısı yazılmıştır. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir vicdandır? Bunu kamuoyunun ve Van halkının vicdanına bırakıyorum” dedi.

İşten çıkarılan 8 kişinin önce iş alanlarının değiştirildiğini, baskıların uygulandığını ve ardından hiçbir geçerli sebep olmaksızın işten atıldıklarını vurgulayan Efeoğlu, “Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten, aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır. Hani sizin olmazsa olmazlarınız insandı, insan haklarıydı! Ne oldu, unuttunuz mu söylemlerinizi? Sözde zulümden, baskıdan şikâyet edenler; şimdi ne oldu da yönetime gelince şikâyet ettiğiniz şeylerin daha fazlasını yapmaya başladınız. Halk sizi hizmet için seçti, bu memlekete hizmet için seçti. Emekçileri işten atmanın, iş yerlerinde huzuru bozmanın kimseye faydası olmayacaktır. İnsanları işten atarak, ekmeğiyle oynayarak belediyecilik yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminden emeğin ve emekçinin yanında olmasını istediklerini dile getiren Efeoğlu, “Bizim derdimiz sadece ve sadece ekmeğimiz, aşımız, çocuklarımızın rızkıdır. Partizanca davranılarak insanların işine son verilmesini asla kabul etmiyor, işten atılan arkadaşlarımızın işe iadelerini istiyoruz. Aksi durumda, Hizmet-İş Sendikamız, üyelerinin tercihini zorlamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacak, her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyecektir. İşçilerimizin haklarını savunacak, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.