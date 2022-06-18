Belediye otobüsleri YKS için seferber oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için yoğun mesai harcadı. Öğrenci ve velileri için ücretsiz ulaşım hizmeti verirken, sınava geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirmek için ise adeta zamanla yarıştı.

Bugün gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışan ekipler, öğrencileri okullarına yönlendirerek zamanında sınava yetişmelerini sağladı. Edremit ilçesindeki Bilim ve Teknoloji Lisesi'nde sınava giren Nurhat Komi isimli öğrenci Van Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Maraş Caddesi Şişli Öğretmenevi önünde ekip otosuna alınan öğrenci kısa süre içinde okuluna yetiştirilerek sınava zamanında girmesi sağlandı. Birçok noktada öğrencilerin okullarına zamanında yetişmeleri için çalışan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun olan güzergahlarda da ek seferler düzenleyerek öğrencilerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladı.

Ayrıca sınav sonrasında da öğrenci ve velilerini ücretsiz olarak taşıyan Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, 19 Haziran Pazar günü YKS'nin ikinci oturumu olan, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 3'üncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için de ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van YYÜ öğrenci yurdunda Batman ve Diyarbakır'a gidecek olan bir grup öğrenciyi de şehirlerarası terminale taşıyarak, otobüslere ulaştırdı.