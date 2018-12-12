Belvan Kart'la bir yılda 9 milyon yolcu taşındı

Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve akıllı duraklarla kentteki toplu taşımaya yeni bir kimlik kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımanın konfor ve kalitesini arttırdı. Birinci yılını geride bırakan ve Vanlılardan yoğun ilgi gören Belvan Kart uygulaması, 75 hatta 96 belediye otobüsü, 108 halk otobüsünde hizmet veriyor. Belvan Kart'la bir yılda 9 milyon 117 bin kişi taşınırken, bunlardan yaklaşık 3 milyon kişi de ücretsiz ve indirimli taşındı. Kentteki 7 akıllı dolum noktası ve 80 civarında bayiden 55 bini ücretsiz ve indirimli, 150 bin 153'ü tam kart olmak üzere toplam 205 bin 153 kart satışı yapıldı.

Bir yıllık süre içerisinde oldukça başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, ayrıca akıllı sistemler sayesinde elde ettikleri verilerle toplu taşımaya yön verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin daha fazla vatandaşı taşımak olduğunu ifade eden Mescioğlu, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılında hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden bir tanesi olan elektronik ücret toplama sistemi ve akıllı durak sistemlerini bir yıldır kullanıyoruz. Şehir içi ulaşımda vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran bu sitemleri daha aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.