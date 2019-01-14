VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle Bendimahi Çayı kısmen dondu.

Haziran ayında Van Gölü'nde yaşayan inci kefal balıklarının tersine göç ettiği ve eşsiz görüntülere sahne olan Bendimahi Çayı, havanın aşırı soğuması nedeniyle kısmen dondu. Çayın buz tutan kısımları üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Van Gezi Platformu'nun düzenlediği geziyle çaya gelen yerli turistler, gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını dile getirdi.

İzmir'den gelerek görev amacıyla Van'da bulunan Hakan Bakır, Van Gezi Platformu ile birlikte Van'ın kuzey tarafına bir gezi düzenlediklerini belirterek, “İlk olarak Çaldıran Kayak Merkezi ile başladık. Orada kayak yaptık, çok güzel bir tesis yapılmış. Doğa çok güzel, oradan Muradiye Şelalesi'ne geldik. Yarı donmuş şelale, manzarasıyla çok müthiş. Oradan da Bendimahi Balık Bendine geldik. Geçen sene İzmir'den bir grup arkadaşımız balık göçünü izlemek için buraya geldiler. Van aslında hızla kendini yeniliyor, gelişiyor, ama çok eksiklerimiz var. Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir'den, bin 750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Güzel olan tarafı, buranın yazı ayrı kışı ayrı güzel. Yazın geldiğimizde balık göçünü göreceğiz, o da muhteşem. Hava çok temiz. İzmir'den gelen arkadaşlar havanın onları çok etkilediğini söylüyorlar. İzmir egzoz gazıyla boğuşan bir kent. Oysaki Van sanayinin olmaması nedeniyle havası temiz kentlerimizden bir tanesi” dedi.

Tur sorumlusu Emin Server ise Van Gezi Platformu olarak tur düzenlediklerini söyleyerek, “Bugün de Bendimahi Çayı'nı gezip tanıtmak amacıyla burada bulunuyoruz. Çok güzel kartpostallık bir görünümle karşılaştık. Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü ve Bendimahi Çayı'nı gezdik. Van bence doğa güzellikleriyle bir turizm cennetidir. Bendimahi Çayı her mevsim ziyaretçilerini bekliyor” ifadelerini kullandı.