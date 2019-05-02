“Benim Yuvam” ekibi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Devlet korumasında olan çocukları yaklaşık 17 yıldır düzenli olarak ziyaret edip çeşitli eğitici, öğretici ve eğlendirici faaliyetler gerçekleştiren “Benim Yuvam” ekibinin son durağı Van oldu. Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in daveti üzerine kente gelen ekip, ilk olarak gönüllülerle bir söyleşi düzenledi. 27 kişilik ekip, daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla doyasıya oyunlar oynayarak her yaş grubuna yönelik ayrı ayrı çeşitli eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici faaliyetler gerçekleştirdi. Ekip, kentteki son günü ise, İran'ın sıfır noktasında bulunan Saray ilçesinin Keçikayası Mahallesi'nde birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören ilkokul çocuklarını eğlendirmekle geçirdi. Çocuklar gerçekleştirilen faaliyetlerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Eldemir, bu tür faaliyetlerle çocukların kişisel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Eldemir, davetlerini kırmayarak kentteki çocukları mutlu etmek için Van'a gelen Benim Yuvam ekip lideri Funda Dicle ve arkadaşlarına teşekkür etti.