Berge: “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım”

Açıklamalarda bulunan Başkan İsa Berge, Van ekonomisine önemli katkılar sunan yerel esnafa destek çıkılması gerektiğini belirterek, “Bizler toplumsal değerlere önem veren ve her daim Van halkımızın yanında olan esnaf ve sanatkarlarız. Bayram alışverişimizi taziyemizde ve düğünümüzde yanımızda olan, zor günlerin dostu esnafımızdan yapılması çağrısında bulunuyorum. Bereketiyle gelen Ramazan ayında olduğu gibi, milletimizin bayram alışverişinde de yerel esnafımızı tercih etmelerini istiyoruz” dedi.

Berge, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diledi.